L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e l’India, ormai prossimo alla firma, rappresenta un’opportunità concreta per l’Italia. In un contesto europeo spesso caratterizzato da dibattiti sulla sostenibilità e regole rigide, questo accordo si configura come una leva importante per rafforzare i rapporti economici e favorire le imprese italiane, offrendo benefici diretti e duraturi per il nostro Paese.

Mentre il dibattito europeo resta intrappolato tra retorica green, rigidità regolatoria e l’ennesimo braccio di ferro con Washington, c’è un accordo che parla direttamente all’interesse nazionale italiano: il Free Trade Agreement tra Unione Europea e India, ormai vicino alla firma. Non è un caso che questo passaggio maturi proprio ora, nel pieno delle tensioni tra gli Stati Uniti di Donald Trump e i leader europei. Il messaggio che arriva da Washington è chiaro: l’America non garantisce più accesso privilegiato ai mercati, nemmeno agli alleati storici. In questo scenario, l’Europa – e l’Italia in particolare – deve scegliere se restare esposta o costruire alternative. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ue-India, l’accordo che conviene all’Italia (anche più che a Bruxelles)

