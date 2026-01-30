Ucraina Zelensky non s’illude | Non c’è nessuna tregua del gelo E respinge l’invito al Cremlino | Venga Putin a Kiev se ha coraggio
Zelensky non si fa illusioni e ribadisce che non ci sarà nessuna tregua del gelo. In un’intervista, respinge l’invito del Cremlino e lancia un messaggio diretto a Putin: “Venga a Kiev se ha il coraggio”. Intanto, la notte sull’Ucraina si è accesa con un missile e circa 100 droni, poche ore dopo le parole di Trump. La situazione resta tesa e nessuno si aspetta una pausa a breve.
Roma, 30 gennaio 2026 - Non è chiaro quando inizierà la 'tregua del gelo' annunciata ieri da Donald Trump, visto che nella notte sull'Ucraina sono piombati un missile e circa 100 droni, proprio poche ore dopo la dichiarazione del tycoon, accolta con favore, forse troppo presto, dalle autorità di Kiev. "Mosca ha lanciato un missile balistico Iskander-M e 111 droni d'attacco", ha dichiarato l'Aeronautica Militare ucraina nel suo rapporto quotidiano, indicando che sono state colpite 15 diverse località. E in effetti la Casa Bianca non ha fornito dettagli sui termini esatti di questa tregua che dovrebbe precedere l'incontro tra russi e ucraini domenica negli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ucraina, telefonata Trump-Putin. Cremlino: «D’accordo su no alla tregua, Kiev prenda una decisione sul Donbass». Zelensky a Mar a Lago – La diretta
Nelle ultime ore si sono susseguite importanti novità sul conflitto in Ucraina.
Ucraina, la mini-tregua del gelo: stop agli attacchi. Trump: «Putin ha detto sì». E Zelensky ringrazia
La neve copre le strade di molte regioni ucraine mentre le temperature scendono sotto zero, raggiungendo anche meno 30 gradi in alcune zone.
