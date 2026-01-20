Ucraina, notte di attacchi su Kiev e Odessa. La Capitale al buio

Nella notte, Kiev e Odessa sono state colpite da attacchi russi, lasciando alcune zone al buio. La guerra in Ucraina, ormai in corso da quasi quattro anni, continua a provocare danni e disagi nelle città del paese. Gli eventi di questa notte evidenziano la persistenza del conflitto e le difficoltà che affrontano le comunità locali.

La guerra in Ucraina dura ormai da quasi quattro anni. Nella notte attacchi russi su diverse città, colpite anche Odessa e Kiev. Centinaia di migliaia le persone ancora al buio e al freddo Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Ucraina, notte di attacchi russi in Ucraina: droni colpiscono Odessa e VolynNella notte, la regione di Odessa e Volyn in Ucraina è stata interessata da attacchi con droni, che hanno colpito infrastrutture civili.

