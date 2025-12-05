Guerra Russia – Ucraina conclusi colloqui a Miami tra delegazioni Usa-Kiev Trump | Lavoriamo molto duramente per la pace

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, venerdì 5 dicembre. Dal Cremlino: "Chiamata Putin - Trump non in programma ora". Trump: "Lavoriamo molto duramente perché il conflitto finisca".

Ucraina, i nodi che vengono al pettine Quella tra Russia e Ucraina è una guerra che non nasce nel 2022 bensì nel momento in cui "qualcuno" ha illuso Kiev su un facile ingresso nella NATO, alimentando aspettative che non potevano essere mantenute.

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi

Guerra Ucraina, perché non c'è accordo tra Usa e Russia? Rubio: «Il nodo è il 20% del Donetsk» - Cinque ore di colloqui al Cremlino non sono bastate a produrre un avanzamento concreto nel negoziato per la fine della guerra in Ucraina.

Guerra Ucraina Russia, il Cremlino: "Telefonata Putin - Trump non è in programma".

Donald Trump: "Putin vorrebbe mettere fine alla guerra in Ucraina" - Capo delle forze Nato in Europa: pronti a creare difficoltà alla Russia

Guerra in Ucraina, scontro sui territori e sulla Nato: i nodi che hanno bloccato il negoziato - Dietro le porte dorate del Cremlino, dopo una cena sontuosa e una fermata al Bolshoi, Steve Witkoff e Jared Kushner si sono ritrovati a confrontarsi per cinque ore

Ucraina-Russia, Trump: "Ci sono buone chance per un accordo". Negoziati a Miami

Guerra Ucraina, Trump, i russi stanno facendo concessioni sull'Ucraina - Ucraina in 19 punti dopo i colloqui di ieri tra le due delegazioni a Ginevra.