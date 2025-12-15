Ucraina nuovi colloqui a Berlino Kiev | Witkoff ci chiede ancora di lasciare il Donbass Il Cremlino | Putin vuole la pace non una tregua – La diretta

A Berlino riprendono i colloqui sul piano di pace in Ucraina, con l'ottimismo dell'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff. La missione cerca di trovare un accordo, mentre Kiev segnala richieste di Witkoff di lasciare il Donbass. Il Cremlino afferma che Putin cerca la pace, non una tregua, alimentando le tensioni e le speranze di una soluzione diplomatica.

È con l’ottimismo dell’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, che si apre il secondo giorno di colloqui a Berlino sul piano di pace in Ucraina. «Molti progressi sono stati fatti e ci incontreremo di nuovo questa mattina», ha scritto Witkoff su X, dopo l’incontro con Volodymyr Zelensky. I colloqui proseguono oggi: il presidente ucraino vedrà a pranzo l’omologo tedesco Steinmeier. Questa sera è previsto il vertice tra i leader Ue a cui parteciperà anche Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Open. Open.online Ukraine’s Zelenskyy announces high-level talks with US, European representatives in Berlin Ucraina, si apre una settimana decisiva. Oggi nuovi colloqui di pace a Berlino - Kiev spera di convincere Washington a un cessate il fuoco senza concessioni territoriali preliminari alla Russia ... unionesarda.it

