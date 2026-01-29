Trump annuncia di aver chiesto a Putin di fermare gli attacchi alle città ucraine per una settimana, a causa del freddo intenso. Putin avrebbe acconsentito, secondo il tycoon americano. Intanto a Kiev, le autorità chiedono a SpaceX di bloccare l’accesso russo a Starlink, mentre Trump si dice convinto che la fine della guerra sia vicina.

«Ho chiesto a Putin di non bombardare su Kiev e su varie città per una settimana a causa del freddo e lui ha accettato, perché non è solo freddo, è un freddo da record». Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca, aggiungendo che parlare con Putin «è stato molto bello». «Molti hanno detto: `Non sprechi la telefonata. Non lo otterrà´. E lui l'ha fatto, e siamo molto contenti che l'abbiano fatto, perché oltre a tutto il resto, non è quello di cui hanno bisogno, missili che colpiscono le loro città. Quindi ho pensato, dovrei dire che ho pensato che fosse una cosa molto, molto buona, e gli ucraini quasi non ci credevano, ma ne erano molto felici, perché stanno lottando duramente», ha precisato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump e la «tregua del gelo»: «Ho chiesto a Putin di non colpire le città ucraine per una settimana a causa del freddo. Ha detto di sì»

Trump annuncia di aver chiesto a Putin di sospendere gli attacchi in Ucraina per una settimana, a causa del freddo.

Ucraina, Trump: «Putin non vuole vedere Zelensky perché lo detesta»

