A un giorno dalla condanna a 14 anni di carcere per l’omicidio della zia Laura Frosecchi, Mattia Scutti si prepara a fare appello. La sentenza è arrivata dopo settimane di suspense, ma lui dice di non aver ancora chiuso il caso. A Chiesanuova, la frazione di San Casciano dove tutto è successo, il vento e la pioggia di oggi sembrano riflettere l’atmosfera di tensione e rabbia. La famiglia Frosecchi promette di continuare a lottare in memoria di Laura, mentre il processo si avvia verso le fasi

Il giorno dopo la sentenza contro Mattia Scutti (condannato a 14 anni per l’ omicidio della zia, Laura Frosecchi ) Chiesanuova, frazione di San Casciano, è spazzata dal vento e dalla pioggia come quel tragico 17 ottobre del 2024. Sono poche le persone che vogliono parlare. Nel bar, la barista con gentilezza dice che nessuno ha voglia di ricordare quel giorno e commentare la sentenza. "Qui ci conosciamo tutti – rimarca –, è una vicenda troppo intima". L’unico segno di speranza e di vita è un fiocco rosa appeso alla porta di una casa sulla via Volterrana. Della sentenza invece parla la sorella di Laura, Daniela Frosecchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uccise la zia: condannato a 14 anni: "Ora lotteremo in nome di Laura"

