Uccise a colpi di pistola la zia nella sua bottega Mattia Scutti condannato a 14 anni

Mattia Scutti, 29 anni, ha ricevuto una condanna a 14 anni di carcere per aver ucciso la zia, Laura Frosecchi, il 17 ottobre 2024. L’omicidio è avvenuto nella bottega di alimentari a Chiesanuova, nel comune di San Casciano, dove la donna lavorava. La vicenda è avvenuta davanti agli occhi di clienti e passanti, lasciando tutti scioccati per la freddezza dell’atto. Dopo ore di camera di consiglio, il giudice ha deciso di infliggere la pena, riconoscendo

Firenze, 28 gennaio 2026 – Mattia Scutti è stato condannato a 14 anni per l' omicidio della zia, Laura Frosecchi, avvenuto il 17 ottobre del 2024, avvenuto nella bottega di alimentari a Chiesanuova, nel comune di San Casciano (Firenze), gestito dalla donna. Il giovane le sparò con una pistola che si era procurato clandestinamente. Delitto di Chiesanuova, l'omicidio in 60 secondi. Scutti uscito per uccidere Nel corso del processo, celebratosi con il rito abbreviato, Scutti era stato giudicato seminfermo di mente: per questo il tribunale ha disposto anche una misura di sicurezza della durata di 8 anni.

