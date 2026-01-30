Uccise due rapinatori il gioielliere di Grinzane condannato anche al risarcimento milionario

Il gioielliere Mario Roggero di Grinzane Cavour è stato condannato a risarcire i parenti dei due rapinatori uccisi durante la rapina avvenuta alcuni anni fa. Roggero, già in carcere, dovrà pagare un milione di euro per il duplice omicidio e il tentato omicidio. La sentenza in appello conferma la condanna e apre un nuovo capitolo sulla vicenda, che ha suscitato molte polemiche in paese.

Risarcimento milionario ai parenti dei rapinatori uccisi da Mario Roggero il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in appello per duplice omicidio e tentato omicidio. A far discutere è il danno biologico riconosciuto al rapinatore sopravvissuto e ai parenti degli altri due uccisi, che supera i tre milioni di euro. In 15 si sono costituiti parte civile. Roggero, in primo grado, è stato condannato a 17 anni di carcere. In secondo grado la pena è stata rivista: 14 anni e 9 mesi. A fronte di una richiesta che supera i 3 milioni, è stata stabilita una provvisionale esecutiva di 780mila euro più le parcelle degli avvocati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uccise due rapinatori, il gioielliere di Grinzane condannato anche al risarcimento milionario Approfondimenti su Grinzane Cavour Parla a Torino il gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour: "Ho sparato per non morire" Pignorati gli immobili al gioielliere di Grinzane Cavour che uccise due rapinatori in fuga: servono per pagare i maxi-risarcimenti ai loro parenti (e al superstite) La giustizia ha messo le mani sugli immobili di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che due anni fa uccise due rapinatori in fuga. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Grinzane Cavour Argomenti discussi: Casa pignorata a Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver sparato ai ladri: i loro parenti chiedono 3,3 milioni di risarcimento; Il gioielliere di Grinzane Cavour che ha ucciso i rapinatori dovrà pagare 780 mila euro di danni; Raccolta di fondi per il gioielliere che sparò. Rischia di dover risarcire tre milioni di euro; Rapina finita in tragedia, condannati i complici del ladro ucciso dal vigilantes. Pignorati gli immobili al gioielliere di Grinzane Cavour che uccise due rapinatori in fuga: servono per pagare i maxi-risarcimenti ai loro parenti (e al superstite)Due immobili intestati a Mario Roggero, il 71enne gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) che la sera del 28 aprile 2021 uccise a colpi di pistola due rapinatori in fuga dopo avere tentato di colpire n ... torinotoday.it Il gioielliere che uccise i ladri dovrà versare 780mila euro ai parenti delle vittimeMario Roggero, il gioielliere 71enne di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato per aver sparato a tre rapinatori uccidendone due e ferendo il terzo, deve ora far fronte alle conseguenze economiche della s ... livesicilia.it Mario Roggero, il gioielliere che uccise i rapinatori dovrà pagare i loro parenti: stimati 3 milioni di euro di danni. Aperta una rac... x.com Era il 28 aprile 2021 quando, a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, il gioielliere Mario Roggero (foto) veniva fatto oggetto di una rapina, l'ennesima, nella sua attività. In quell'occasione il professionista sparò e uccise due rapinatori ferendone un terzo: da q facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.