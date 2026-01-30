Pignorati gli immobili al gioielliere di Grinzane Cavour che uccise due rapinatori in fuga | servono per pagare i maxi-risarcimenti ai loro parenti e al superstite

La giustizia ha messo le mani sugli immobili di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che due anni fa uccise due rapinatori in fuga. I beni sono stati pignorati per coprire i maxi-risarcimenti ai familiari delle vittime e al rapinatore superstite. Ora, quei due immobili sono finiti sotto controllo: serviranno a saldare i danni causati dall’azione del 71enne.

Due immobili intestati a Mario Roggero, il 71enne gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) che la sera del 28 aprile 2021 uccise a colpi di pistola due rapinatori in fuga dopo avere tentato di colpire nel suo esercizio commerciale, sono stati sottoposti a pignoramento per l'eventuale pagamento delle spese alle 15 parti civili (tra queste c'è anche il rapinatore rimasto solo ferito, a cui è stato riconosciuto il danno biologico) che si sono costituite nel processo contro di lui. Gli stessi immobili erano stati già sottoposti a sequestro conservativo per evitare che lui potesse liberarsene intestandoli nel frattempo ad altre persone.

