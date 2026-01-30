La Procura di Milano ha aperto un’indagine contro i vertici di Google Ireland e Italia, accusati di ricettazione e diffamazione. I legali di Signorini esprimono soddisfazione per questa decisione, definendola una scelta corretta e necessaria contro i colossi del web. La vicenda si fa sempre più complicata e il coinvolgimento delle autorità dimostra che non si può tollerare la criminalità digitale.

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - "Siamo decisamente soddisfatti" che la Procura di Milano "ha aperto una indagine nei confronti dei vertici di Google Ireland e Italia per il reato di ricettazione, e per concorso in diffamazione. Chiederemo identico intervento contro Youtube, Meta e Tik tok". Lo sostengono, in una nota, gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, difensori di Alfonso Signorini al centro di un'indagine su un presunto sistema illecito denunciato da Fabrizio Corona. "Non è possibile, neanche per i colossi del web, limitare l'accesso alle tutele o alle azioni giudiziarie di fronte ad azioni illecite di tale gravità.

Tv: difesa Signorini, 'soddisfatti da inchiesta, da colossi web scelta criminale'

Alfonso Signorini ha denunciato Google Italy e Google Ireland per il mancato ritiro di contenuti diffamatori e documenti illeciti relativi a Corona.

Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno avviato azioni legali contro i principali operatori del web, chiedendo il blocco di “Falsissimo” e la rimozione di foto diffuse da Corona.

