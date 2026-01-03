Gli avvocati di Alfonso Signorini contro i colossi del web | Bloccate Falsissimo e cancellate le foto diffuse da Corona Immagine deturpata

Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno avviato azioni legali contro i principali operatori del web, chiedendo il blocco di “Falsissimo” e la rimozione di foto diffuse da Corona. L’obiettivo è tutelare la privacy del loro assistito e contrastare la diffusione di immagini e contenuti non autorizzati, che vengono considerati dannosi e che alterano l’immagine pubblica di Signorini.

I colossi del web finiscono nel mirino dei legali di Alfonso Signorini per la diffusione di chat e immagini private del loro assistito. Secondo gli avvocati del conduttore, i contenuti condivisi da Fabrizio Corona sui vari social, a partire dal suo canale YouTube Falsissimo, sarebbero di «provenienza illecita » e danneggerebbero gravemente la reputazione del presentatore. Per questo, la difesa dell’ex conduttore di Mediaset, ha inviato una lettera formale ai colossi del web, denunciando «l’uso indiscriminato ed offensivo» dei canali social, senza alcun controllo, e chiedendo il blocco immediato dei video del canale Falsissimo, diffusi su YouTube e replicati su altre piattaforme. 🔗 Leggi su Open.online

