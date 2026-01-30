Tutti i lavori in corso sulle strade di Bologna

Questa settimana si sono aperti nuovi cantieri nelle strade di Bologna. La città sta vivendo un’intensa attività di lavori in corso, con interventi già attivi e altri pronti ad iniziare da lunedì prossimo. I lavori coinvolgono diverse arterie principali e potrebbero causare qualche disagio alla viabilità. Da oggi, cittadini e automobilisti devono fare attenzione ai percorsi alternativi e alle indicazioni dei lavori in corso.

La lista dei principali cantieri già presenti sulle strade di Bologna e quelli in attivazione dal prossimo lunedì 2 febbraio. Per maggiori informazioni è disponibile la pagina web dedicata sul sito del Comune di Bologna. via degli Orti, il 7 febbraio sarà chiusa per lavori di potatura alberi nella fascia oraria 8.30 - 16.30, da via Gigli a via dei Lamponi con entrata e uscita autorizzati al lato di via Gigli, dal lato di via Romagnoli, dal lato di via dei Lamponi, secondo le esigenze di cantiere via Fontanina, dal 2 febbraio strada chiusa dalle 9 alle 17 nel tratto compreso tra via S.Carlo e via Polese per lavori di realizzazione di una nuova linea di raccolta acque.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

