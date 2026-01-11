Tutti i cantieri sulle strade Bientinese e variante Lari presto la fine dei lavori

A partire dal 2026, si prevede la conclusione di due interventi stradali nella provincia di Pisa, specificamente sulla Bientinese e sulla variante Lari. Questi lavori, realizzati dall’amministrazione provinciale, mirano a migliorare la sicurezza e la circolazione delle vie interessate. La fine degli interventi rappresenta un passo importante per la viabilità locale, contribuendo a ridurre i tempi di percorrenza e a garantire condizioni di guida più sicure per gli utenti.

Pontedera, 11 gennaio 2026 – Il nuovo anno vedrà il completamento di due importanti lavori sulle strade della provincia a cura dell’amministrazione provinciale. “A fine gennaio, meteo permettendo, termineranno gli interventi su due ponti della provinciale 3 Bientina-Altopascio – scrive la Provincia – Proseguono i lavori dei primi due lotti della frana di Lari sulla provinciale 46 da completarsi nel primo periodo del 2026 quando verrà abbitata la gara per l’aggiudicazione degli altri due lotti che completeranno la sistemazione del tratto in frana. Ci sarà anche l’avvio dei lavori di sistemazione del tratto del Roncione lungo la provinciale 31 Cucigliana-Lorenzana e il piano di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale lungo l’intera rete stradale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti i cantieri sulle strade. “Bientinese e variante Lari, presto la fine dei lavori” Leggi anche: Sp3 Bientinese, il punto sui lavori: attesa la riapertura per fine gennaio Leggi anche: Sp3 Bientinese, il punto sui lavori: attesa la riapertura per fine gennaio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Slitta (a fine di gennaio) il cantiere sulla Bientinese - Invece il cantiere sulla Sp3 Bientinese per la sistemazione di due pointi tra Binetina e Buti,... lanazione.it Cantieri in città Ecco le novità, i principali lavori in corso e le modifiche alla viabilità, dal 9 al 15 gennaio. Per sapere l'elenco completo dei cantieri e delle modifiche alla viabilità in essere in tutti i municipi cittadini: https://smart.comune.genova.it/comunica - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.