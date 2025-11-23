Roma dalla dodicesima giornata alla dodicesima giornata | quante cose possono cambiare in un anno?

Era il 10 novembre 2024 quando la Roma alla dodicesima giornata di campionato perdeva 2-3 in casa contro il Bologna e Juric veniva esonerato dopo appena 53 giorni di una gestione tecnica a dir poco disastrosa. Poche settimane fa, esattamente un anno dopo, la storia si ripete: il tecnico croato viene sollevato dall’incarico anche dalla sua -almeno fino al giorno prima – Atalanta, dopo un avvio di stagione deludente. Solo tredici punti conquistati in campionato, frutto di due sole vittorie di cui l’ultima in risalente al 21 settembre, sette pareggi e due sconfitte. La Roma alla dodicesima giornata 202425. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, dalla dodicesima giornata alla dodicesima giornata: quante cose possono cambiare in un anno?

