Governo | Conte ' nel 2026 rincari per tutti sarà un anno di impegno per cambiare le cose'

Nel 2026, i costi di vita aumenteranno, interessando diversi settori come assicurazioni, carburanti e pedaggi autostradali. Il governo ha annunciato che sarà un anno di impegno per affrontare queste sfide e cercare soluzioni efficaci per ridurre gli impatti sui cittadini. Comprendere le principali variazioni può aiutare a prepararsi alle prossime esigenze economiche e pianificare al meglio le proprie spese.

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "In questo 2026 costa di più, fra le altre cose, fare l'assicurazione all'auto, mettere il gasolio, pagare i pedaggi sulle autostrade. Alcune associazioni dei consumatori stimano aumenti per 900 milioni a carico dei cittadini. Il Governo ha detto no a tutte le nostre proposte contro il carovita e ha fatto anche un pasticcio sul rinnovo dei bonus giovani e donne, su cui ora dovranno rimediare in fretta". Lo scrive sui social Giuseppe Conte. "Secondo loro di fronte ai rincari i pensionati con la minima se la caveranno con +3 euro sul cedolino, gli operai con +2 euro in busta paga e il 40% dei giovani lavorerà ancora per meno di 9 euro l'ora, perché per il Governo il salario minimo non serve -prosegue il leader del M5s-.

Stangata di inizio anno: la mappa dei rincari nel 2026 - Dai carburanti alle sigarette, ecco come cambiano i prezzi dopo l’ultima manovra economica e quali sono le poche eccezioni positive per i consumatori Il ... novella2000.it

Aumento delle accise del gasolio dal 1° gennaio 2026, rincari per milioni di automobilisti - Da gennaio 2026 scatta l'aumento delle accise del gasolio deciso dal governo, quanto pesa per le tasche degli italiani ... virgilio.it

TARANTO - Il vicepresidente M5S ricorda il ruolo del Governo Conte II e della delibera CIPE-CIPESS che inserì l’opera nella programmazione nazionale - facebook.com facebook

Una cifra enorme, il prezzo di scelte sbagliate e di una visione che ha pesato sulle spalle degli italiani. Con il Superbonus, il governo Conte ha bruciato risorse che avrebbero potuto rafforzare sanità, scuola, sicurezza, infrastrutture, sostegno alle famiglie e alle x.com

