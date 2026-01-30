La polemica tra i vip si accende dopo le puntate di Falsissimo su Signorini. Molti attaccano Corona, accusandolo di aver scatenato il caos, mentre Fiorello si trova al centro delle critiche. Nel vortice mediatico, alcuni preferiscono restare in silenzio, altri, come il presentatore, rispondono con l’ironia. La situazione diventa sempre più tesa e le reazioni si moltiplicano sui social e in tv.

Nel caos mediatico esploso dopo le puntate di Falsissimo su Signorini, c’è chi ha scelto il silenzio e chi, invece, ha deciso di affrontare la vicenda con l’arma che gli riesce meglio: l’ironia. Rosario Fiorello ha trasformato il caso Corona in materia da satira, infilando battute, sketch e imitazioni tra radio e televisione. Una scelta che ha divertito il pubblico, ma che a quanto pare ha mandato su tutte le furie più di un collega. Fiorello parla di Corona e fa arrabbiare. i suoi colleghi!. A poco più di un giorno dall’uscita della prima puntata di Falsissimo, quella che ha acceso il cosiddetto “ caso Signorini ”, Fiorello ha iniziato a giocare sull’argomento a La Pennicanza, il suo programma radiofonico su Rai Radio2. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tutti contro Fiorello per colpa di Corona: molti vip lo attaccano, accuse gravi e lui reagisce così

Approfondimenti su Corona Fiorello

Recenti dichiarazioni hanno riacceso il dibattito su Fabrizio Corona e il suo coinvolgimento nel Grande Fratello Vip.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Fabrizio Corona parla di Stefano De Martino #perte #podcast #stefanodemartino #fabriziocorona

Ultime notizie su Corona Fiorello

Argomenti discussi: 'Caso Laura Pausini', interviene Fiorello: Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima; Fiorello punge Pier Silvio Berlusconi, l’appello ‘sfacciato’ su Checco Zalone: Non va lasciato solo; Fiorello: Ricordiamo con un grande sorriso un italiano che ha portato la moda nel mondo; Striscia debutta in prima serata con Maria De Filippi inviata e Tapiro a Fiorello.

Fiorello difende Pausini, 'le canzoni sono di tutti, le cover un segno di stima'Le canzoni sono di tutti: non esiste che una canzone sia intoccabile, tutti abbiamo fatto cover di brani che sono stati pietre miliari. Una cover è un omaggio, un segno di stima. (ANSA) ... ansa.it

Fiorello cita il caso Signorini-Corona a Striscia la Notizia e riceve il Tapiro d’oro – VIDEOFiorello, raggiunto da Valerio Staffelli, riceve il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia in prima serata e cita Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. gay.it

Buongiorno a tutti! È venerdì finalmente! Oggi iniziamo la giornata con un sorriso, anche se nel video Fiorello sembra un po’ giù… Ma lo sappiamo: anche nei momenti più “no”, lui riesce sempre a trasformare tutto in una risata! Fiorello ha questo do - facebook.com facebook