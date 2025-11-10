Puff Daddy gli agenti lo sorprendono con l’alcol in carcere Lui reagisce così…
Il rapper statunitense è stato protagonista di un botta e risposta con gli agenti in carcere. Lo hanno sorpreso a bere alcol nella sua cella. Quando gli chiedono spiegazioni, lui li lascia senza parole La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Sean Combs ( conosciuto da tutti come Puff Daddy ), rapper statunitense condannato per favoreggiamento alla prostituzione, ha tenuto tutti i suoi fan e gli amanti della musica con il fiato sospeso. L’artista, molto amato dai giovani, è stato protagonista di una vicenda incredibile nella sua cella. E’ stato infatti sorpreso a bere dell’alcol, nonostante la sua situazione e una condanna ad un programma di riabilitazione al quale si è sottoposto, per provare a superare le sue dipendenze. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
