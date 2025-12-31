Corona nei guai come Signorini? Un concorrente del GF VIP lo sbugiarda | È stato lui!

Recenti dichiarazioni hanno riacceso il dibattito su Fabrizio Corona e il suo coinvolgimento nel Grande Fratello Vip. Un concorrente ha accusato pubblicamente Corona di aver influenzato alcune dinamiche del programma, sollevando dubbi sulla sua presenza nei dietro le quinte. La vicenda ha suscitato numerosi commenti, alimentando le speculazioni sulla reale posizione dell’ex paparazzo all’interno del noto reality.

Quando il caso Signorini ha iniziato a scuotere il mondo del Grande Fratello Vip, in molti si sono chiesti quale fosse davvero il ruolo di Fabrizio Corona dietro le quinte del reality. Ora, a rimettere tutto in discussione, arrivano le parole di un ex concorrente che racconta retroscena finora rimasti nell'ombra e che potrebbero cambiare la lettura dei rapporti tra i protagonisti di questa vicenda sempre più intricata. Ex concorrente del Grande Fratello Vip accusa Corona: ecco cosa avrebbe fatto insieme a Signorini. A parlare è Luciano Punzo, ex gieffino dell'edizione 20222023, che in un'intervista a Fanpage.

La storia delle accuse contro Alfonso Signorini, dall’inizio - Cosa sostiene Fabrizio Corona e cosa ha raccontato un ex concorrente del Grande Fratello VIP sulle presunte violenze e richieste di favori sessuali ... ilpost.it

Selezioni al Grande fratello. Indagato Signorini. I pm: "Estorsione e abusi" - Il conduttore del programma era stato querelato da un ex concorrente . quotidiano.net

