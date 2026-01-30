Turismo piano casa per i lavoratori | pubblicato l’avviso da 54 milioni di euro

Il ministero del Turismo ha aperto ufficialmente il bando da 54 milioni di euro destinato ai lavoratori del settore. L’annuncio arriva dalla ministra Daniela Santanchè, che aveva già anticipato l’iniziativa ieri. Ora si attendono le candidature, con l’obiettivo di dare una casa a chi lavora nel turismo e spesso fatica a trovare una sistemazione stabile.

Il  ministero del Turismo, come annunciato ieri dalla  ministra Daniela Santanchè, ha  pubblicato il nuovo bando relativo al piano casa per i lavoratori  del settore. “Con questi  ulteriori 54 milioni di euro  di conto capitale, – dice – portiamo avanti il nostro  piano di housing sociale da 120 milioni  complessivi in favore di lavoratori e imprenditori del settore, dopo il grande successo riscosso dal  primo bando di parte corrente – che ha registrato 291 domande  per un totale di  65 milioni di euro  di contributi per  68 mila posti letto  a prezzi calmierati -, la cui graduatoria sarà pubblicata entro fine mese.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

