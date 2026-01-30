Turismo piano casa per i lavoratori | pubblicato l’avviso da 54 milioni di euro

Il ministero del Turismo ha aperto ufficialmente il bando da 54 milioni di euro destinato ai lavoratori del settore. L’annuncio arriva dalla ministra Daniela Santanchè, che aveva già anticipato l’iniziativa ieri. Ora si attendono le candidature, con l’obiettivo di dare una casa a chi lavora nel turismo e spesso fatica a trovare una sistemazione stabile.

Il ministero del Turismo, come annunciato ieri dalla ministra Daniela Santanchè, ha pubblicato il nuovo bando relativo al piano casa per i lavoratori del settore. “Con questi ulteriori 54 milioni di euro di conto capitale, – dice – portiamo avanti il nostro piano di housing sociale da 120 milioni complessivi in favore di lavoratori e imprenditori del settore, dopo il grande successo riscosso dal primo bando di parte corrente – che ha registrato 291 domande per un totale di 65 milioni di euro di contributi per 68 mila posti letto a prezzi calmierati -, la cui graduatoria sarà pubblicata entro fine mese.🔗 Leggi su Ildenaro.it

