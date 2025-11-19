Tumori lo studio | scoperto interruttore molecolare per ‘riconvertire’ le cellule maligne

(Adnkronos) – Non uccidere le cellule del cancro, ma modificare le loro caratteristiche per riportarle a uno stato simile a quello delle cellule normali. E' la strategia, su cui sta lavorando un team di scienziati di un centro di ricerca coreano, il Korea Advanced Institute of Science and Technology. Gli esperti stanno sviluppando una tecnologia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

