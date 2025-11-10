Screening oncologici in carcere | al via a Foggia la prima giornata dedicata alla prevenzione per le detenute
Partita oggi, presso la Casa Circondariale di Foggia, la prima giornata di screening oncologici promossa da Asl Foggia con l’obiettivo di garantire anche alle persone detenute il diritto alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori.L’iniziativa degli screening in carcere, rappresenta una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
