Fed | chi è Kevin Warsh super favorito alla carica di governatore Oggi l’annuncio di Trump

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo governatore della Federal Reserve. Oggi l’annuncio ufficiale. La decisione ha sorpreso molti, considerando che Warsh è uno dei nomi più discussi tra gli osservatori economici. La nomina di Trump arriva in un momento delicato per l’economia americana, e ora si attende il via libera dal Congresso.

Milano, 30 gennaio 2026 – Donald Trump ha scelto: il prossimo governatore della Fed sarà Kevin Warsh. Lo riportano diversi media americani all'indomani della sua visita alla casa Bianca. Il presidente statunitense dovrebbe annunciare oggi la nomina del successore di Jerome Powell, con cui i rapporti negli ultimi tempi sono stati tutt'altro che idilliaci. Basti pensare a quell'ultimo "idiota" con cui il tycoon ha definito Powell per l'ennesimo scontro sul taglio dei tassi di interesse. Chi sono gli altri candidati. Classe 1970, laurea alla Stanford University e dottorato alla Harvard Law School, questo ex funzionario della Banca centrale Usa avrebbe dunque battuto la concorrenza di Kevin Hasset, direttore National Economic Council, Christopher Waller, altro ex funzionario Fed, e Rick Rieder, manager senior di BlackRock.

