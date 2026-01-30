Trump sceglie Warsh come nuovo capo Fed

Kevin Warsh diventa il nuovo presidente della Federal Reserve. L'ex funzionario della Banca Centrale Usa sostituirà Jerome Powell a partire da maggio, quando scadrà il mandato di quest'ultimo. La decisione di Trump apre una nuova fase per la politica monetaria americana.

14.06 L'ex funzionario della Federal Reserve Kevin Warsh sarà il prossimo presidente della Banca Centrale Usa, sostituendo l'attuale capo Jerome Powell alla scadenza del suo mandato a maggio. A nominarlo il presidente Usa Trump, che scelse Powell nel 2017,ma poi lo ha attaccato ripetutamente per non aver abbassato i tassi d'interesse in fretta. Il Senato dovrà confermare la nomina. Warsh, 55 anni, ex membro Consiglio Fed 2006-2011,è il più giovane banchiere. E' docente universitario e fellow alla Hoover Institution, orientata a destra.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Donald Trump ha scelto l’economista repubblicano Warsh per la presidenza della Federal Reserve.

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve.

