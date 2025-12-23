Cremlino | Nessuna svolta dai colloqui valutiamo progressi in base allo spirito di Anchorage Trump | Odio tra Russia e Ucraina
Il Cremlino ha dichiarato che i recenti colloqui non hanno portato a cambiamenti significativi, sottolineando che i progressi saranno valutati in base allo spirito di Anchorage. Nel frattempo, Donald Trump ha espresso la sua opinione sulla tensione tra Russia e Ucraina, affermando di percepire un sentimento di ostilità tra le parti. Questi sviluppi evidenziano la complessità della situazione internazionale e la difficoltà di trovare un percorso condiviso verso la pace.
