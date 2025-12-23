Cremlino | Nessuna svolta dai colloqui valutiamo progressi in base allo spirito di Anchorage Trump | Odio tra Russia e Ucraina

Il Cremlino ha dichiarato che i recenti colloqui non hanno portato a cambiamenti significativi, sottolineando che i progressi saranno valutati in base allo spirito di Anchorage. Nel frattempo, Donald Trump ha espresso la sua opinione sulla tensione tra Russia e Ucraina, affermando di percepire un sentimento di ostilità tra le parti. Questi sviluppi evidenziano la complessità della situazione internazionale e la difficoltà di trovare un percorso condiviso verso la pace.

Cremlino, nessuna informazione sui colloqui in Svizzera' - Non è previsto al momento alcun incontro tra russi e americani sul piano per l'Ucraina entro questa settimana. ansa.it

Cremlino, nessun progresso nei colloqui Putin-Trump - La presidenza russa non ha nulla da annunciare su possibili nuovi colloqui tra Vladimir Putin e il presidente Usa Donald Trump. corrieredellosport.it

Putin non cede sul Donbass e ribadisce il no alle truppe Nato in Ucraina. Il Cremlino: «Nessuna telefonata con Putin» - facebook.com facebook

Il #Cremlino ribadisce: "Nessuna trattativa possibile sul Donbass". Annunciate ritorsioni per il congelamento dei beni russi nelle banche europee x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.