Ucraina Zelensky e Witkoff proseguono colloqui a Parigi per cessate fuoco

A Parigi, il presidente ucraino Zelensky e l’inviato statunitense Witkoff continuano i colloqui per un accordo di cessate il fuoco tra Ucraina e Russia. Dopo il vertice dei Volenterori di ieri, gli incontri mirano a favorire un dialogo costruttivo e a esplorare possibili soluzioni per ridurre le tensioni nella regione. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione internazionale rivolta agli sviluppi delle trattative.

(Adnkronos) – Dopo il vertice dei Volenterori di ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff proseguiranno oggi a Parigi i colloqui per cercare di arrivare a un accordo di cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. Lo scrive Le Monde. Witkoff ha spiegato, riferendosi alla 'Dichiarazione di Parigi' . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Le notizie di lunedì 29 dicembre sul conflitto in Ucraina; Coalizione europea pronta a schierare truppe in Ucraina.

