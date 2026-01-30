Trump ha scelto il nuovo presidente della Fed | Kevin Warsh succederà a Powell

Donald Trump ha annunciato il nome del nuovo presidente della Federal Reserve. Kevin Warsh prenderà il posto di Jerome Powell e guiderà la politica monetaria degli Stati Uniti nei prossimi anni. La scelta segna un cambio importante in un momento di incertezza economica globale.

La nuova era economica degli Stati Uniti sta per iniziare. Donald Trump ha scelto il successore di Jerome Powell, ovvero il nuovo presidente della Federal Reserve. Kevin Warsh avrebbe surclassato gli altri candidati emersi nelle ultime settimane: Kevin Hasset, direttore National Economic Council, Christopher Waller, altro ex funzionario Fed, e Rick Rieder, manager senior di BlackRock. Una scelta che appare come un cambio di rotta rispetto alla presidenza di Powell, anche lui scelto da Trump nel corso del suo primo mandato da titolare della Casa Bianca, ma che in questo ultimo anno si è più volte scontrato con le politiche economiche del Tycoon. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

