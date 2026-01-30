Kevin Warsh è il nuovo capo della Federal Reserve | chi è l’ex falco dei tassi scelto da Trump per rimpiazzare l’odiatissimo Jerome Powell

Kevin Warsh è il nuovo presidente della Federal Reserve. È stato scelto da Donald Trump per sostituire Jerome Powell. La nomina è stata annunciata oggi sui social dal presidente americano, che ha deciso di affidargli la guida della banca centrale degli Stati Uniti.

Sarà Kevin Warsh a prendere il posto di Jerome Powell come nuovo presidente della Federal Reserve. L’annuncio è arrivato via social da Donald Trump, che aveva programmato proprio per oggi la nomina del nuovo capo della banca centrale americana. «Conosco Kevin da molto tempo e non ho dubbi che passerà alla storia come uno dei grandi presidenti della Fed, forse il migliore», ha scritto Trump su Truth. I primi passi a Morgan Stanley. Classe 1970, Kevin Warsh vanta un curriculum universitario e professionale di tutto rispetto. Dopo la laurea alla Stanford University e il dottorato alla Harvard Law School, inizia la carriera nel dipartimento Fusioni e acquisizioni di Morgan Stanley, diventando rapidamente vicepresidente e poi direttore esecutivo.🔗 Leggi su Open.online

Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, è attualmente al centro di un’indagine penale avviata dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.

La procura federale di Washington DC ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve.

Kevin Warsh è il nuovo capo della Federal Reserve(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 30 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Kevin Warsh prossimo presidente della Federal Reserve. E' quanto si legge su Truth Social. Conosco Kevin da ... corrieredellosport.it

Chi è Kevin Warsh, il favorito per il dopo-Powell alla FedClasse 1970, curriculum universitario di tutto rispetto (laurea alla Stanford University e dottorato alla Harvard Law School), Kevin Warsh appare come il favorito di Donald Trump per il dopo Powell ... ansa.it

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Kevin Warsh prossimo presidente della Federal Reserve. E' quanto si legge su Truth Social EPA/WILL OLIVER - facebook.com facebook

Kevin Maxwell Warsh è il successore di Powell. Chi è il nuovo capo della Federal Reserve x.com