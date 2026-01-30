Trump | dazi a chi dà petrolio a Cuba

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine che firma lo stato di emergenza nazionale. Ha anche aperto la strada all’imposizione di dazi sui beni provenienti da quei Paesi che vendono petrolio a Cuba. La Casa Bianca ha annunciato la novità questa mattina.

7.00 Il presidente Usa ha firmato un ordine esecutivo che dichiara lo stato di emergenza nazionale e istituisce una procedura per imporre dazi doganali sui beni provenienti dai Paesi che vendono o forniscono petrolio a Cuba: lo ha annunciato la Casa Bianca. "Denunciamo davanti al mondo quest'atto brutale di aggressione contro Cuba e il suo popolo, sottoposto da oltre 65 anni al blocco economico più lungo e crudele mai applicato a un'intera nazione, cui ora si promettono condizioni di vita estreme", accusano gli Esteri cubani.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Donald Trump ha annunciato misure volte a interrompere il flusso di petrolio e finanziamenti dal Venezuela a Cuba.

Donald Trump ha nuovamente rivolto l’attenzione a Cuba, seguendo le recenti dichiarazioni sui cambiamenti in Venezuela.

