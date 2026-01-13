Trump | 25% dazi a chi commercia con Iran

Il governo statunitense ha annunciato l'introduzione di un dazio del 25% su tutte le transazioni commerciali con l'Iran, con effetto immediato. Questa misura riguarda qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con Teheran, con l'obiettivo di esercitare pressione economica sul paese. La decisione si inserisce nel quadro delle politiche degli Stati Uniti volte a limitare le attività economiche iraniane e a influenzare le dinamiche geopolitiche della regione.

0.53 "Con effetto immediato- ha annunciato Trump-qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% su tutte le transazioni effettuate con gli Stati Uniti.Questo ordine-ha aggiunto- è definitivo e vincolante". "L'Iran non cerca la guerra, ma è pienamente preparata alla guerra", ha messo in guardia il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, aprendo allo stesso tempo a negoziati purché siano "equi, con pari diritti e basati sul rispetto reciproco". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

