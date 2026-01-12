Trump Cuba nel mirino | Stop petrolio dal Venezuela consiglio un accordo

Donald Trump ha nuovamente rivolto l’attenzione a Cuba, seguendo le recenti dichiarazioni sui cambiamenti in Venezuela. Il presidente statunitense ha indicato come possibile soluzione un accordo per interrompere le importazioni di petrolio dal Venezuela, sottolineando l’importanza di adottare misure che possano influenzare la situazione economica di Cuba. Si tratta di una naturale evoluzione delle politiche statunitensi nella regione, con un focus sulle strategie energetiche e politiche.

Trump, Cuba nel mirino: «Stop al petrolio venezuelano, negoziate prima che sia troppo tardi» - E poi riposta un messaggio che suggerisce Rubio come leader nell’isola: «Ottima idea» ... unionesarda.it

Trump minaccia Cuba: “Stop al petrolio dal Venezuela”. L’Avana: “Stati Uniti minacciano tutto il mondo” - Il presidente Usa, Donald Trump, in un post pubblicato sul suo social Truth ha suggerito che Cuba dovrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, ... msn.com

Il governo di Cuba ha risposto tramite il ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez, alla minaccia di Trump sottolineando che Cuba "non riceve, né ha mai ricevuto, compensi monetari o materiali per i servizi di sicurezza forniti ad alcun Paese" e che "a differenza facebook

#Trump avverte #Cuba: “non ci sarà più #petrolio o denaro in arrivo dal Venezuela” x.com

