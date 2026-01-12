Trump Cuba nel mirino | Stop petrolio dal Venezuela consiglio un accordo
Donald Trump ha nuovamente rivolto l’attenzione a Cuba, seguendo le recenti dichiarazioni sui cambiamenti in Venezuela. Il presidente statunitense ha indicato come possibile soluzione un accordo per interrompere le importazioni di petrolio dal Venezuela, sottolineando l’importanza di adottare misure che possano influenzare la situazione economica di Cuba. Si tratta di una naturale evoluzione delle politiche statunitensi nella regione, con un focus sulle strategie energetiche e politiche.
(Adnkronos) – Dopo il Venezuela, c'è Cuba nel mirino di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti prevede un crollo di L'Avana ribadendo le previsioni già formulate nei giorni scorsi. Per la prima volta, però, Trump fa riferimento ad un potenziale accordo con l'isola. "Per molti anni Cuba ha vissuto grazie alle ingenti quantità di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Trump mette Cuba nel mirino: “Basta petrolio e denaro dal Venezuela, fate un accordo”
Leggi anche: Trump minaccia Cuba: «Fate un accordo prima che sia troppo tardi. Stop a petrolio e denaro dal Venezuela»
Trump, Cuba nel mirino: l'ultimatum a L'Avana e la risposta; Trump, Cuba nel mirino: «Stop al petrolio venezuelano, negoziate prima che sia troppo tardi»; Trump non si ferma: Messico, Cuba, Colombia e Groenlandia nel mirino; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado.
Trump, Cuba nel mirino: "Stop petrolio dal Venezuela, consiglio un accordo" - La risposta: 'Difenderemo la patria fino all'ultima goccia di sangue' ... adnkronos.com
Trump, Cuba nel mirino: «Stop al petrolio venezuelano, negoziate prima che sia troppo tardi» - E poi riposta un messaggio che suggerisce Rubio come leader nell’isola: «Ottima idea» ... unionesarda.it
Trump minaccia Cuba: “Stop al petrolio dal Venezuela”. L’Avana: “Stati Uniti minacciano tutto il mondo” - Il presidente Usa, Donald Trump, in un post pubblicato sul suo social Truth ha suggerito che Cuba dovrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, ... msn.com
Trump dichiara guerra alla Groenlandia per l'annessione! #santenchan
Il governo di Cuba ha risposto tramite il ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez, alla minaccia di Trump sottolineando che Cuba "non riceve, né ha mai ricevuto, compensi monetari o materiali per i servizi di sicurezza forniti ad alcun Paese" e che "a differenza facebook
#Trump avverte #Cuba: “non ci sarà più #petrolio o denaro in arrivo dal Venezuela” x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.