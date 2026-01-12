Trump Cuba nel mirino | Stop petrolio dal Venezuela consiglio un accordo

Da webmagazine24.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha nuovamente rivolto l’attenzione a Cuba, seguendo le recenti dichiarazioni sui cambiamenti in Venezuela. Il presidente statunitense ha indicato come possibile soluzione un accordo per interrompere le importazioni di petrolio dal Venezuela, sottolineando l’importanza di adottare misure che possano influenzare la situazione economica di Cuba. Si tratta di una naturale evoluzione delle politiche statunitensi nella regione, con un focus sulle strategie energetiche e politiche.

(Adnkronos) – Dopo il Venezuela, c'è Cuba nel mirino di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti prevede un crollo di L'Avana ribadendo le previsioni già formulate nei giorni scorsi. Per la prima volta, però, Trump fa riferimento ad un potenziale accordo con l'isola.  "Per molti anni Cuba ha vissuto grazie alle ingenti quantità di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Trump mette Cuba nel mirino: “Basta petrolio e denaro dal Venezuela, fate un accordo”

Leggi anche: Trump minaccia Cuba: «Fate un accordo prima che sia troppo tardi. Stop a petrolio e denaro dal Venezuela»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Trump, Cuba nel mirino: l'ultimatum a L'Avana e la risposta; Trump, Cuba nel mirino: «Stop al petrolio venezuelano, negoziate prima che sia troppo tardi»; Trump non si ferma: Messico, Cuba, Colombia e Groenlandia nel mirino; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado.

trump cuba mirino stopTrump, Cuba nel mirino: "Stop petrolio dal Venezuela, consiglio un accordo" - La risposta: 'Difenderemo la patria fino all'ultima goccia di sangue' ... adnkronos.com

trump cuba mirino stopTrump, Cuba nel mirino: «Stop al petrolio venezuelano, negoziate prima che sia troppo tardi» - E poi riposta un messaggio che suggerisce Rubio come leader nell’isola: «Ottima idea» ... unionesarda.it

trump cuba mirino stopTrump minaccia Cuba: “Stop al petrolio dal Venezuela”. L’Avana: “Stati Uniti minacciano tutto il mondo” - Il presidente Usa, Donald Trump, in un post pubblicato sul suo social Truth ha suggerito che Cuba dovrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, ... msn.com

Trump dichiara guerra alla Groenlandia per l'annessione! #santenchan

Video Trump dichiara guerra alla Groenlandia per l'annessione! #santenchan

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.