Donald Trump minaccia di imporre dazi sui paesi che vendono petrolio a Cuba. La decisione ha scatenato la reazione furiosa di La Habana, che definisce questa mossa una vera minaccia per la sicurezza nazionale. Il governo cubano si prepara a reagire, mentre i mercati si interrogano sugli effetti di questa tensione tra Washington e l’isola.

Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone dazi aggiuntivi sui beni provenienti dai paesi che vendono o forniscono petrolio a Cuba. L'ordine invoca l'International Emergency Economic Powers Act e definisce il governo cubano una "minaccia straordinaria" per la sicurezza nazionale degli USA. Il ministro degli Esteri cubano ha condannato l'ordine esecutivo di Trump, definendolo un "brutale atto di aggressione".

© Periodicodaily.com - Trump minaccia dazi sui paesi che vendono petrolio a Cuba

Donald Trump ha dichiarato che potrebbe valutare l’imposizione di dazi commerciali sui paesi contrari alla sua posizione sulla Groenlandia.

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine che firma lo stato di emergenza nazionale.

