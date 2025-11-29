Pesaro, 29 novembre 2025 - Un uomo di 67 anni è stato trovato morto questa mattina, intorno alle 13, in via Flacco. Il cadavere giaceva a terra, sull'asfalto della strada. La causa della morte dovrebbe essere legata a un malore fulminante, probabilmente un attacco di cuore, che lo ha fatto cadere a terra esanime. A dare l'allarme alcuni residenti delle case di fronte che hanno visto la scena e hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto è arrivata immediatamente un'ambulanza del 118 e due pattuglie dei carabinieri, che hanno identificato l'uomo e svolto i rilievi. Ma il cuore del 67enne non dava segni di vita, l'elettrocardiogramma era piatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, morto un uomo per strada: trovato senza vita sull’asfalto