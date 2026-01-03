A Sordio, nel Lodigiano, si indaga sulla morte di un uomo rinvenuto senza vita in via Turati. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, con l’ipotesi di un investimento da parte di un veicolo. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale mentre le autorità procedono con le indagini per ricostruire l’accaduto.

Sordio (Lodi), 3 gennaio 2026 – Tragedia a Sordio, nel Lodigiano: un uomo sarebbe stato investito da un'auto in via Turati e trovato senza vita. Ma l’ esatta dinamica dell’incidente e le cause sono tutte da chiarire. C'è infatti un alone di mistero sulla vicenda, anche perché secondo le testimonianze dei residenti, che le forze dell'ordine cercheranno di verificare, la strada si troverebbe in un'area del paese nota per recenti momenti di tensione e vandalismi ai danni di auto posteggiate. E ieri sera qualcuno avrebbe sentito caos in strada, prima di notare il corpo del 49enne. Incidente a Sordio, pedone investito da un’auto in via Turati: morto 52enne Un uomo a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sordio, uomo trovato senza vita in strada: investito da un’auto? Mistero sull’incidente

Leggi anche: Incidente a Sordio, pedone investito da un’auto in via Turati: morto 52enne

Leggi anche: Pesaro, morto un uomo per strada: trovato senza vita sull’asfalto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tragedia a Sordio nella notte, un 49enne trovato senza vita in strada.

Sordio, uomo trovato senza vita in strada: investito da un’auto? Mistero sull’incidente - Secondo alcuni testimoni, residenti nel quartiere in cui è avvenuta la tragedia, prima di rinvenire il corpo, si sarebbe udito caos in strada. ilgiorno.it