Sordio uomo trovato senza vita in strada | investito da un’auto? Mistero sull’incidente
A Sordio, nel Lodigiano, si indaga sulla morte di un uomo rinvenuto senza vita in via Turati. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, con l’ipotesi di un investimento da parte di un veicolo. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale mentre le autorità procedono con le indagini per ricostruire l’accaduto.
Sordio (Lodi), 3 gennaio 2026 – Tragedia a Sordio, nel Lodigiano: un uomo sarebbe stato investito da un'auto in via Turati e trovato senza vita. Ma l’ esatta dinamica dell’incidente e le cause sono tutte da chiarire. C'è infatti un alone di mistero sulla vicenda, anche perché secondo le testimonianze dei residenti, che le forze dell'ordine cercheranno di verificare, la strada si troverebbe in un'area del paese nota per recenti momenti di tensione e vandalismi ai danni di auto posteggiate. E ieri sera qualcuno avrebbe sentito caos in strada, prima di notare il corpo del 49enne. Incidente a Sordio, pedone investito da un’auto in via Turati: morto 52enne Un uomo a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Incidente a Sordio, pedone investito da un’auto in via Turati: morto 52enne
Leggi anche: Pesaro, morto un uomo per strada: trovato senza vita sull’asfalto
Tragedia a Sordio nella notte, un 49enne trovato senza vita in strada.
Sordio, uomo trovato senza vita in strada: investito da un’auto? Mistero sull’incidente - Secondo alcuni testimoni, residenti nel quartiere in cui è avvenuta la tragedia, prima di rinvenire il corpo, si sarebbe udito caos in strada. ilgiorno.it
Tragedia a Sordio nella notte, un 49enne trovato senza vita in strada - MISTERO L’uomo sarebbe stato investito da una vettura ritrovata poco distante, i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del fatto ... ilcittadino.it
Uomo senza vita trovato in un campo a Mira (Venezia), forse morto per un colpo di pistola - 30 anni trovato morto in un campo a Mira (Venezia), forse per un colpo di pistola ... lavocedivenezia.it
Armando, uomo vitale e di spirito gaudente, trascina in vacanza con sé il figlio, timido e impacciato, con l'idea di fargli apprezzare i piaceri della vita. in viaggio con papà è un film del 1982 diretto e interpretato da Alberto sordi. con Alberto sordi, Carlo verdone, - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.