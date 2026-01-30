La discesa di Coppa del Mondo a Crans Montana è stata cancellata, lasciando i tifosi delusi. Sofia Goggia non gareggerà più, mentre Lindsey Vonn è finita nelle reti di protezione durante le prove. La corsa si ferma, e ancora una volta si evidenzia quanto questa disciplina possa essere pericolosa.

COPPA DEL MONDO. Niente discesa per Sofia Goggia: annullata la gara a Crans Montana. La campionessa Usa, Lindsey Vonn, è finita nelle reti di protezione. La campionessa americana Lindsey Vonn è caduta immediatamente dopo il via della discesa di Coppa del mondo di Crans Montana dopo essere atterrata male in un salto nella mattinata di venerdì 30 gennaio. L’americana è finita nelle reti di protezione. Gli sci non le si sono staccati mentre subito sono scattati i soccorsi. in precedenza - Vonn è partita con il pettorale 6 - erano cadute altre due atlete. Vonn si è comunque rialzata toccandosi il ginocchio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Troppo pericolosa, annullata la discesa di Crans Montana

A Crans Montana la discesa di sci è stata cancellata dopo poche partenze.

Lindsey Vonn si infortuna sulla pista di Crans Montana durante la prova di discesa libera.

