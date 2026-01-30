Troppe cadute | discesa libera cancellata a Crans Montana

Questa mattina a Crans Montana la discesa libera femminile è stata cancellata dopo la partenza di sole sei atlete. La gara, valida per la Coppa del mondo di sci alpino, avrebbe dovuto essere l’ultimo test prima delle Olimpiadi di febbraio, ma le troppe cadute delle prime sciatrici hanno fermato tutto.

