Troppe cadute | discesa libera cancellata a Crans Montana
Questa mattina a Crans Montana la discesa libera femminile è stata cancellata dopo la partenza di sole sei atlete. La gara, valida per la Coppa del mondo di sci alpino, avrebbe dovuto essere l’ultimo test prima delle Olimpiadi di febbraio, ma le troppe cadute delle prime sciatrici hanno fermato tutto.
Si è chiusa dopo la partenza di sole sei atlete la discesa libera femminile di Crans Montana, valida per la Coppa del mondo di sci alpino e che avrebbe dovuto rappresentare l'ultimo test per la specialità in vista della gara olimpica, in programma il prossimo 8 febbraio.Gara cancellataLa gara.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Cadute, neve e lo spavento di Lindsey Vonn: cancellata la discesa di Crans Montana
La discesa libera femminile a Crans Montana è stata cancellata.
Discesa a Crans Montana, gara annullata: 3 su 6 cadute, paura per Vonn a 7 giorni dai Giochi
La discesa di Crans Montana è stata annullata dopo che sei atleti sono caduti in meno di un minuto.
