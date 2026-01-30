Discesa a Crans Montana gara annullata | 3 su 6 cadute paura per Vonn a 7 giorni dai Giochi

La discesa di Crans Montana è stata annullata dopo che sei atleti sono caduti in meno di un minuto. La gara si è interrotta tre volte a causa della scarsa visibilità e della neve abbondante. Lindsey Vonn, che era tra le favorite, si è infortunata al ginocchio sinistro durante una delle cadute e ha lasciato la pista in ambulanza. La stessa paura ha coinvolto Ortileb e Monsen, ma per ora nessuno dei tre ha riportato ferite gravi. Dopo l’ultimo incidente, il direttore di gara ha deciso di

Inizio terribile e gara annullata di Coppa del Mondo di discesa femminile sulle nevi di Crans Montana. Nella prima mezzora scendono e terminano la prova solo in tre su sei (la statunirense Jaqueline Wiles, la svizzera Corinne Suter e la francese Romane Miradoli), perchè la numero 1 di pettorale, l'austriaca Nina Ortileb, la numero 3, la norvegese Marte Monsen, e la numero 6, l'americana Lindsey Vonn (leader stagionale proprio della classifica di discesa), cadono in maniera rovinosa, con quest'ultima che sembra aver accusato conseguenze, toccandosi più volte il ginocchio sinistro (anche se la protesi lo ha al destro) davanti ai soccorritori arrivati per liberarla dalle reti di protezione.

