La discesa libera femminile a Crans Montana è stata cancellata. Solo sei atlete erano partite quando la gara è stata fermata, dopo le cadute di Marte Monsen e Lindsey Vonn. La campionessa americana ha avuto un brutto spavento, cadendo in modo spettacolare e lasciando tutti preoccupati. La pista rimarrà chiusa e si deciderà se recuperare la gara nei prossimi giorni.

La discesa libera femminile di Crans Montana è stata cancellata. Una decisione arrivata dopo la partenza di sole sei atlete, ma soprattutto dopo le terribili cadute della norvegese Marte Monsen e soprattutto di Lindsey Vonn. Le motivazioni della cancellazione sono la scarsa visibilità e condizioni di sicurezza non sufficienti sul tracciato per continuare la gara. Fin da subito si è capito quanto la discesa fosse complicata, già dalla prima discesa dell’austriaca Nina Ortlieb, finita anche lei tra le reti e per fortuna senza conseguenze. La francese Romane Miradoli è arrivata al traguardo, ma ha poi confermato ai microfoni della Rai di non aver mai spinto per evitare qualsiasi tipo di rischio con possibili cadute e infortuni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cadute, neve e lo spavento di Lindsey Vonn: cancellata la discesa di Crans Montana

Dopo la caduta di Lindsey Vonn durante la discesa femminile a Crans Montana, gli organizzatori hanno deciso di cancellare la gara.

La discesa di Crans Montana è stata annullata dopo che sei atleti sono caduti in meno di un minuto.

