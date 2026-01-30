Remco Evenepoel ha dominato la corsa sul passo maiorino, lasciando gli avversari dietro e portando a casa la vittoria nel Trofeo Serra Tramuntana 2026. Sul podio anche Riccardo Scaroni, mentre gli appassionati assistono a un’altra prova di grande livello del ciclista belga.

Il Trofeo Serra Tramuntana 2026 si conclude con la spettacolare dimostrazione di forza offerta da Remco Evenepoel. Il fuoriclasse della Red Bull – BORA – hansgrohe, al primo successo stagionale e al sessantottesimo della carriera, attacca a meno di sessanta chilometri dal traguardo e, dopo aver stroncato la resistenza dei rivali, si produce in un assolo irresistibile fino al traguardo. L’Italia può festeggiare un ottimo risultato con il terzo gradino del podio conquistato da Christian Scaroni. Nel finale il corridore della XDS Astana fuoriesce dal gruppetto degli inseguitori insieme al francese Matthys Rondell della Tudor Pro Cycling Team e ad Antonio Morgado. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trofeo Serra Tramuntana 2026, dimostrazione di forza di Evenepoel sulle strade maiorchine. Podio per Scaroni

Argomenti discussi: Challenge Mallorca 2026, la startlist definitiva del Trofeo Serra de Tramuntana; DIRETTA Trofeo Serra de Tramuntana Challenge Mallorca 2026 LIVE; Challenge Mallorca | Trofeo Serra Tramuntana in Diretta Streaming | DAZN IT; OGGI SI COMINCIA ANCHE IN EUROPA: DA MORVEDRE A MAIORCA, ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI SPAGNOLI.

Diretta Trofeo Serra de Tramuntana Challenge Mallorca 2026 liveAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale del ... msn.com

Live coverage of Trofeo Serra de Tramuntana: four climbs, finish near Lluc Monastery, and live tracking on SpazioCiclismo. Start 12:20; TV 14:30–16:30. Read more: x.com

La lista dei corridori al via del #TrofeoSerradeTramuntana, terza prova della #ChallengeMallorca - facebook.com facebook