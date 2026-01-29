Trofeo Ses Salines 2026 | dominio nella cronosquadre per la Red Bull – BORA – hansgrohe di Evenepoel

La Red Bull – BORA – hansgrohe conquista il Trofeo Ses Salines 2026 nella cronosquadre. Remco Evenepoel guida il team alla vittoria, dimostrando una performance convincente. La squadra ha imposto il ritmo fin dall’inizio, lasciando poche possibilità agli avversari. È stata una giornata di dominio chiara, con il belga che ha dato il massimo per portare a casa il risultato.

Con un traino così era davvero difficile vedere un epilogo diverso. Esordio con vittoria alla Red Bull – BORA – hansgrohe per Remco Evenepoel: il belga è stato il trascinatore della sua compagine nella nuova cronosquadre che assegnava il Trofeo Ses Salines. 23,8 chilometri con arrivo a Colònia de Sant Jordi completamente pianeggianti che hanno favorito sicuramente le doti da cronoman del belga, alla prima uscita con la nuova maglia sulle spalle. Con lui Florian Lipowitz, Nico Denz, Maxim Van Gils e gli italiani Mattia Cattaneo, Lorenzo Finn, Gianni Moscon. Seconda posizione per la Movistar di Lorenzo Milesi, staccata di soli 4", terza è la Jayco AlUla di Alessandro Covi, staccata di 17".

