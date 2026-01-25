LIVE Sci di fondo Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA | impressionante dimostrazione di forza di Klaebo stacca gli avversari in salita!
Segui in diretta la gara di sci di fondo 20 km Goms 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Klaebo si distingue per la sua prestazione, dimostrando forza e resistenza, soprattutto nelle salite. Restate con noi per aggiornamenti continui su questa competizione di alto livello.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Li ha clamorosamente lasciati lì. In classico e su un tracciato del genere dove conta avere spalle larghe e saper spingere, Klaebo è totalmente ingiocabile. Ormai è questa la sfida per Klaebo, far ricredere TUTTI quelli che dicono che vince solo a livello sprint. Che è solo un buonissimo finisseur. Vincendo la 50km di Trondheim, ha chiuso la bocca a tutti i suoi detrattori. Adesso vuole di più, il 6 su 6 olimpico sarebbe qualcosa che resterebbe per sempre scolpito nella storia. 14:58 Non ci posso credere! LI HA STACCATI SULLA SALITONA! Dimostrazione di forza impressionante di Klaebo! 14:55 Siamo ai 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: incerta la gara femminile
LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: gara donne al via, c'è spazio per stupire
