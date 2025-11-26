Fare una tribute band dedicata a Fiorella Mannoia non significa solo cantare brani iconici: significa entrare in un repertorio che ha segnato generazioni, attraversando emozioni, temi sociali e una scrittura capace di restare attuale. È un tributo che chiede rispetto, studio, cura. E soprattutto una cosa che spesso si sottovaluta: verità. È attorno a questa idea che si muove il progetto raccontato durante una puntata di Unplugged Playlist condotta da Giuseppe Carrozza, con ospiti i componenti della band: Mara La Rosa (voce), Giovanni Militello (batteria), Simone Ferrara (chitarra) e Marcello Liga (basso). 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Oh che sarà – Tribute Band Fiorella Mannoia: quando il tributo diventa identità (e responsabilità)