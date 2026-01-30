Treviglio le gang giovanili al setaccio | scattano arresti e denunce

I carabinieri di Treviglio hanno arrestato un giovane e denunciato altri due per problemi legati alle bande giovanili. Durante l’ultima settimana, i militari hanno intensificato i controlli nella zona e sono riusciti a mettere fine a comportamenti che preoccupano i residenti. Le operazioni continueranno per tenere sotto controllo la situazione e garantire più sicurezza in città.

Treviglio (Bergamo), 30 gennaio 2026 – Un arresto e due denunce nei confronti di altrettanti giovani residenti nella Bassa: è il bilancio dei controlli svolti nell'ultima settimana dai carabinieri della Compagnia di Treviglio per contrastare il fenomeno delle bande giovanili. Dal 19 al 26 gennaio, l'operazione ha portato all'identificazione di 636 giovani, molti dei quali già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici. In particolare 223 giovani sono stati controllati tra i centri storici e le stazioni ferroviarie di Treviglio e Caravaggio.

