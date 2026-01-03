Dorno rapina in gioielleria con botte ai titolari | scattano arresti e denunce

A Dorno, in provincia di Pavia, si è verificata una rapina presso la gioielleria ‘Cremona’. I malviventi, travisati e fingendosi clienti, sono entrati nel negozio e hanno aggredito i titolari. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini, portando all’arresto di alcuni responsabili e a denunce per ulteriori coinvolti.

Dorno (Pavia), 3 gennaio 2026 - Erano entrati nella gioielleria 'Cremona' di Dorno, fingendosi del clienti interessati all'acquisto di un orologio. Poi all'improvviso avevano estratto una pistola a tamburo e si erano fatti consegnare oro e gioielli per un valore di 57mila euro. Non solo. Al tentativo di reazione del gioielliere e della moglie, finita poi in ospedale con ferite giudicate guaribili in 5 giorni, li avevano percossi. L'episodio era avvenuto lo scorso 15 febbraio. L'ultimo giorno del 2025 i carabinieri della stazione di Garlasco, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Catania Piazza Dante, hanno tratto in arresto un uomo di 65 anni, pregiudicato residente a Catania e e un coetaneo, pluripregiudicato di Paola (Cosenza), già recluso nel carcere di Pavia, dando esecuzione di una ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pavia.

