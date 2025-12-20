Salerno e provincia al setaccio | 13 arresti e 28 denunce nei guai anche 3 titolari di cannabis shop

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salerno al setaccio: la Polizia di Stato, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, la Squadra Mobile cittadina, con la collaborazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Battipaglia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

salerno e provincia al setaccio 13 arresti e 28 denunce nei guai anche 3 titolari di cannabis shop

© Salernotoday.it - Salerno e provincia al setaccio: 13 arresti e 28 denunce, nei guai anche 3 titolari di cannabis shop

Leggi anche: Vasta operazione antidroga, sette arresti in provincia. Maxi sequestro nei cannabis shop

Leggi anche: Cannabis shop al setaccio, sequestrati oltre tre chili di droga

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 12 al 14 dicembre - Eccellenze enogastronomiche protagoniste all'evento "Ar ... salernotoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.