Salerno e provincia al setaccio | 13 arresti e 28 denunce nei guai anche 3 titolari di cannabis shop
Salerno al setaccio: la Polizia di Stato, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, la Squadra Mobile cittadina, con la collaborazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Battipaglia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Vasta operazione antidroga, sette arresti in provincia. Maxi sequestro nei cannabis shop
Leggi anche: Cannabis shop al setaccio, sequestrati oltre tre chili di droga
