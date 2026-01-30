Trento non finisce mai! Senza Michieletto batte 3-2 Tours e avanza in Champions 40 punti di Faure

Trento vince una partita incredibile contro il Tours e si qualifica per la Champions. Senza i titolari Alessandro Michieletto e Gabriele Lavia, l’Itas ha giocato quasi tre ore e ha conquistato la vittoria al quinto set, dopo aver perso i primi due ai vantaggi. Faure segna 40 punti e guida la squadra in una serata di pura resistenza.

Sembrava girare tutto storto. Senza i titolari Alessandro Michieletto, alle prese con un risentimento muscolare e senza Gabriele Lavia, fuori da inizio stagione, l’Itas vince una partita incredibile, durata quasi tre ore, contro il Tours che aveva conquistato i primi due set ai vantaggi. Il protagonista della serata è stato il francese ma con maglia dell’Itas Theo Faure che ha concluso il suo match con 40 punti tondi, creando tanti grattacapi ad un Tours che ha disputato una partita di altissimo livello ma a cui è mancato pochissimo per conquistare il successo che avrebbe messo nei guai l’Itas e avrebbe tenuta aperta la questione qualificazione con una partita ancora da giocare (e l’Itas la dovrà giocare in casa contro il forte Ziraat ). 🔗 Leggi su Oasport.it

Trento ha ottenuto la sua seconda vittoria nella fase a gironi della Champions League di volley maschile, superando il Tours per 3-1.

