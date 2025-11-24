Volley Trento batte Perugia | Faure e Michieletto show! Verona capolista Civitanova crolla a Padova

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la quinta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento ha sconfitto Perugia nel big match per 3-1 (25-21; 25-16; 27-29; 25-23): terzo successo di fila per i Campioni d’Italia, mentre per i Block Devils arriva il secondo ko dopo quello dello scorso fine settimana contro Verona. Prestazione maiuscola da parte dell’opposto Theo Faure (29 punti), in doppia cifra anche gli schiacciatori Alessandro Michieletto (16) e Jordi Ramon (14) e i centrali Florian Bartha (11) e Flavio Resende (10) sotto la regia di Riccardo Sbertoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

