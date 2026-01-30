Tremendo frontale tra automedica e camion | morti due sanitari e una paziente

Questa mattina, sulla strada tra Palermo e Agrigento, un incidente grave ha coinvolto un’ambulanza e un camion. L’impatto frontale si è verificato a Misilmeri, in contrada Coda di Volpe. Due sanitari dell’automedica e una donna a bordo del veicolo sono morti sul colpo. La scena è apparsa subito molto violenta, e i soccorsi sono arrivati in fretta, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, creando disagi e rallentamenti. Le

Il terribile incidente è avvenuto sulla Palermo-Agrigento, nel tratto che attraversa il territorio di Misilmeri. Tre le vittime confermate Terribile incidente sulla Palermo-Agrigento. Nella mattina di oggi, venerdì 30 gennaio, un'automedica si è scontrata frontalmente con un camion nel tratto che attraversa il territorio di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe (Palermo). Nello schianto hanno perso la vita le tre persone che si trovavano a bordo del mezzo di soccorso. Le vittime, due operatori di un'associazione e una donna dializzata di 95 anni, viaggiavano a bordo della vettura sanitaria.

