Incidente sulla Palermo-Agrigento scontro tra camion e automedica | morti 2 sanitari e un paziente in dialisi

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Palermo-Agrigento, quando un camion si è scontrato con un’autoambulanza. Nell’impatto hanno perso la vita due soccorritori e un paziente in dialisi. Le forze dell’ordine sono sul posto per chiarire la dinamica.

Incidente sulla Palermo-Agrigento, due morti dopo lo scontro tra un furgone e un'auto

Violentissimo scontro frontale tra un'auto e un furgone sulla Palermo-Agrigento: 2 morti e un ferito grave

