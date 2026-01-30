Incidente sulla Palermo-Agrigento scontro tra camion e automedica | morti 2 sanitari e un paziente in dialisi

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Palermo-Agrigento, quando un camion si è scontrato con un’autoambulanza. Nell’impatto hanno perso la vita due soccorritori e un paziente in dialisi. Le forze dell’ordine sono sul posto per chiarire la dinamica.

Incidente oggi sulla alermo-Agrigento tra un camion e un'automedica: 3 morti. Le vittime sono un paziente dializzato e due soccorritori che viaggiavano a bordo della vettura.

Tragedia sulla Palermo-Agrigento: tre morti nello scontro tra un camion e un'auto

Drammatico incidente sulla Palermo Agrigento all'altezza di Misilmeri, tre morti

