scontro sulla palermo agrigento tra camion e automedica morti un paziente e due sanitari

Nello scontro tra un camion e un’automedica sulla Palermo-Agrigento si sono verificati tre morti. Un paziente in dialisi e due soccorritori a bordo del veicolo di emergenza hanno perso la vita nell’incidente. La strada è rimasta chiusa a lungo mentre i soccorsi lavoravano sul posto.

In un incidente sulla Palermo-Agrigento tra un camion e un'automedica sono morte tre persone, un paziente dializzato e due soccorritori che erano sul mezzo più piccolo. Lo scontro è avvenuto nel tratto tra Misilmeri e Bolognetta, in contrada Coda di Volpe. Sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Lercara Friddi, i carabinieri e i sanitari del 118. Il traffico sulla statale è bloccato.

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Palermo-Agrigento, quando un camion si è scontrato con un’autoambulanza.

Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra un camion e un'automedica: morti due soccorritori e un paziente dializzatoDrammatico incidente sulla Palermo-Agrigento, dove tre persone sono morte in uno schianto tra un camion e un'auto: lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda ... ilmattino.it

Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra camion e automedica: morti 2 sanitari e un paziente in dialisiIncidente oggi sulla alermo-Agrigento tra un camion e un’automedica: 3 morti. Le vittime sono un paziente dializzato e due soccorritori che viaggiavano a bordo della vettura. fanpage.it

