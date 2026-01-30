Scontro sulla Palermo-Agrigento tra camion e automedica morti un paziente e due sanitari
Nello scontro tra un camion e un’automedica sulla Palermo-Agrigento si sono verificati tre morti. Un paziente in dialisi e due soccorritori a bordo del veicolo di emergenza hanno perso la vita nell’incidente. La strada è rimasta chiusa a lungo mentre i soccorsi lavoravano sul posto.
ABBONATI A DAYITALIANEWS In un incidente sulla Palermo-Agrigento tra un camion e un’automedica sono morte tre persone, un paziente dializzato e due soccorritori che erano sul mezzo più piccolo. Lo scontro è avvenuto nel tratto tra Misilmeri e Bolognetta, in contrada Coda di Volpe. Sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Lercara Friddi, i carabinieri e i sanitari del 118. Il traffico sulla statale è bloccato. L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondimenti su Palermo Agrigento
Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra camion e automedica: morti 2 sanitari e un paziente in dialisi
Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Palermo-Agrigento, quando un camion si è scontrato con un’autoambulanza.
Incidente sulla Palermo-Agrigento, due morti dopo lo scontro tra un furgone e un'auto
Ultime notizie su Palermo Agrigento
Argomenti discussi: Incidente sulla Palermo-Catania, si ribalta un furgone per traslochi; Incidente sulla strada statale 189, scontro tra due furgoni: un ferito; Incidenti sulla Palermo-Sciacca, si corre ai ripari: autovelox, tutor e occhi di gatto; Ecatombe sulla Palermo - Sciacca, le soluzioni targate Anas: 'Autovelox, tutor, sorpassometri e occhi di gatto'.
Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra un camion e un'automedica: morti due soccorritori e un paziente dializzatoDrammatico incidente sulla Palermo-Agrigento, dove tre persone sono morte in uno schianto tra un camion e un'auto: lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda ... ilmattino.it
Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra camion e automedica: morti 2 sanitari e un paziente in dialisiIncidente oggi sulla alermo-Agrigento tra un camion e un’automedica: 3 morti. Le vittime sono un paziente dializzato e due soccorritori che viaggiavano a bordo della vettura. fanpage.it
Scontro totale tra Palermo e Agrigento: "I costi dei dissalatori non pesano sulle bollette, basta fake news sulla tariffa" - facebook.com facebook
Poliziotti #Sco, #Sisco e #Squadramobile di Palermo e Agrigento hanno arrestato due persone per favoreggiamento immigrazione clandestina sulla rotta del Mediterraneo centrale e sequestro di migranti a scopo di estorsione nei campi di detenzione libici #e x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.